Защитник «Рубина» Али Аднан: «Первая лига – не наше место, мы должны вернуть клуб в РПЛ»

Иракский защитник «Рубина» Али Аднан высказался, касаемо потенциального выхода казанского клуба в Премьер-лигу в следующем сезоне, а также поделился ожиданиями перед матчем 10-го тура Первой лиги против «Волгаря» из Астрахани.

«Честно говоря, удивительно наблюдать такой большой клуб в Первой лиге – это точно не то место, которое "Рубин" должен занимать. "Рубин" должен играть в Премьер-Лиге. Но клуб проделывает большую работу, в этом сезоне приглашены хорошие футболисты. Конечно, мы должны вернуть "Рубин" в Премьер-Лигу. И все мы, включая игроков, тренеров и персонал, должны усердно работать над этим.

Мы знаем, что они много играют в обороне. Мы готовимся к этому, ведь нас это важная игра с точки зрения борьбы за верхние места в таблице. Это наша цель, так что мы усердно тренируемся. К нам присоединились несколько игроков, которые пропускали прошлую неделю из-за повреждений. Это здорово для всей команды. Нас ждет непростая игра, но, думаю, вместе с поддержкой наших болельщиков мы справимся», – цитирует Аднана пресс-служба «Рубина».

Напомним, после девяти туров подопечные Леонида Слуцкого с 16 очками занимают третье место в турнирной таблице Первой лиги.

Встреча 10-го тура «Рубин» – «Волгарь» состоится завтра, 18 сентября, в 18.00 по московскому времени.