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На главную ТИ-Спорт 22 февраля 2025 11:35

Защитник «Нефтехимика» Профака высказался о шансах команды на плей-офф

Защитник «Нефтехимика» Профака высказался о шансах команды на плей-офф
Фото: hcnh.ru

Защитник «Нефтехимика» Лука Профака оценил шансы нижнекамцев на попадание в плей-офф после поражения «Ак Барсу» (2:3 ОТ).

По его словам, команда верит в успех и хочет попасть в плей-офф. Шансы на это есть неплохие, считает Профака. Если «Нефтехимик» продолжит играть так же, то сумеет выйти в плей-офф, заявил Лука.

«Мы многое упустили, приходится догонять, но ничего невозможного нет. К тому же впереди матчи против прямого конкурента – «Адмирала». В этих матчах будет решаться многое, они серьёзно поменяют картину в турнирной таблице, и мы готовы к этим матчам», – цитирует Луку Профаку «Чемпионат».

Напомним, «Ак Барс» после победы над «Нефтехимиком» досрочно вышел в плей-офф КХЛ. Ранее это смогли сделать «Локомотив», «Трактор», «Салават Юлаев» и «Автомобилист».

#ХК Нефтехимик #ХК Ак барс #кхл #хоккей #спорт
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