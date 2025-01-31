Защитник «Нефтехимика» Профака прокомментировал разгромное поражение от минского «Динамо»

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Защитник «Нефтехимика» Лука Профака поделился комментариями после домашнего матча с минским «Динамо» (1:5).

По его словам, хозяева льда не могли реализовать большинство, а также им не везло с отскоками.

«К сожалению, не все сегодня получалось, присутствовали банальные отскоки не в нашу пользу. Еще и большинство не могли реализовать, хоть сегодня их было предостаточно», – сказал Профака.

Также Лука рассказал, почему изменился ход матча после первой пропущенной «Нефтехимиком» шайбы.

«Соперник раскрылся после первого гола. Они стали играть более открыто и, кажется, поймали кураж. Но, повторюсь, мы тоже создали достаточно моментов, только их не реализовали», – передает слова защитника пресс-служба нижнекамской команды.

В данный момент «Нефтехимик» идет на девятом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Олега Леонтьева встретится с «Ладой». Игра состоится 4 февраля в 18:00 по мск.