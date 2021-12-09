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Спорт
9 декабря 2021  19:22
Cергей Гаврилов

Защитник «Нефтехимика» приглашен в сборную Чехии

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Сборная Чехии по хоккею объявила состав на второй, российский этап Евротура — Кубок Первого канала. Вызван в сборную и защитник нижнекамского «Нефтехимика» Лукаш Клок.

Клок уже играл за свою национальную сборную на первом, финском этапе Евротура. Всего в активе 26-летнего защитника 32 матча в составе сборной Чехии, 10 набранных очков (4 гола+6 передач).

А завтра в Казани защитник в составе «Нефтехимика» сыграет против «Ак Барса».

Кубок Первого канала пройдет на московской «ЦСКА Арене» с 15 по 19 декабря с участием сборных России, Чехии, Швеции, Финляндии и Канады.

#нефтехимик
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