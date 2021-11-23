Защитник «Нефтехимика» о поражении от СКА: «У нас были глупые удаления»

Чешский защитник нижнекамского «Нефтехимика» Лукаш Клок прокомментировал домашнее поражение от питерского СКА (2:8), признав массу ошибок у хозяев. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

Для начала чех извинился перед болельщиками: «Сейчас тяжело подобрать какие-то слова. В первую очередь хотелось бы извиниться перед болельщиками за эти 2:8. Мы не должны были так играть. Не должны были давать играть СКА в большинстве. Перед игрой это разбирали и обговаривали. Знали, что большинство у них очень сильное. У нас были глупые удаления, которые привели к голам».

Клок не стал сетовать на сложный график игр: «Когда был счет 1:4, мы пытались что-то исправить, как-то изменить ход матча, но снова всё те же ошибки нас преследовали. Две игры до этого мы не пропускали, играли хорошо, а тут совсем другой исход. Не будем расстраиваться, всякое бывает. Мы знали про это расписание, что игры будут через день, но ничего страшного. Команда летом готовилась к этому. Мы готовы к такому календарю. Были в чемпионате и перерывы. Вот недавно был перерыв на игры сборных».