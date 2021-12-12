Защитник "Нефтехимика" о победе над "Барысом": Хорошо, что выиграли

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Михаил Сидоров дал клубной пресс-службе комментарий по победной игре в Нур-Султане с «Барысом» (3:1), дав высокую оценку хозяевам.

Сидоров не скрыл своего удовлетворения: «Хорошо, что выиграли. Теперь нам нужно восстановиться и готовиться к самой важной, наверное, серии сезона».

Защитник сравнил два матча с «Барысом» за неделю: «Барыс» — очень быстрая команда, хорошо прессингует. Конечно, игры эти были похожи чем-то. Различие в том, что мы дома проиграли, а в гостях выиграли«.

Вспоминая свой гол, первый в матче Михаил признал, что хозяева к тому моменты владели инициативой: «Это не они прижали, а мы поджались больше. Хотели обезопасить свои ворота. Что рассказывать, Марат (Хайруллин) дал шикарный пас, а я всегда готов к броску. Сегодня хорошо попал».

Говоря о предстоящих играх в Хабаровске с «Амуром», Сидоров резонно посчитал, что эти матчи будут сложными: «Будут очень серьезные, тяжелые игры. Пять подряд за восемь дней. Будет достаточно тяжело, но тяжело сейчас всем».