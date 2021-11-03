Защитник «Нефтехимика» о победе над «Авангардом»: Мы выполняли тренерское задание

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Руслан Петрищев прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над «Авангардом» (2:1 ОТ), отметив дисциплину хозяев.

Руслан констатировал, что команда выполнила тренерское задание: «Мы сыграли дисциплинированно. Выполняли тренерское задание, здорово терпели. Во втором периоде хорошо атаковали позиционно, владели инициативой. В третьем периоде пропустили нелепый гол. Там была моя ошибка, и я хотел бы извиниться за нее. Но в следующей смене мы забили ответный гол. Это хороший показатель, мы не расклеились. А в овертайме довели игру до победы».

О своей игре Петрищев высказался критически: «Да, был у меня отличный момент. Секстон сделал улитку, отдал Егору Попову, а он вывел меня на бросок. Наверное, я чуть поторопился. Надо быть хладнокровнее в таких ситуациях. Момент был действительно хорошим. Надо работать над реализацией».

Защитник уверен, что эмоций команде хватит и на следующую игру с «Адмиралом»: «Я думаю, что эмоций нам хватит. Мы сделали выводы после игры с „Куньлунем“. Сегодня для нас был важный матч, потому что в прошлой игре мы сыграли не в свой хоккей. Расстроили болельщиков. Нам нужно было реабилитироваться в их глазах. Выводы были сделаны. На игру с „Адмиралом“ мы выйдем с двойной самоотдачей и все сделаем для положительного результата».