Защитник «Нефтехимика» из-за угроз жизни покинул Нижнекамск и уехал в НХЛ
Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с чешским защитником Лукашем Клоком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Мы благодарим Лукаша за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.
По словам спортивного директора нижнекамцев Игоря Ларионова, уход Клока связан с психологическим давлением, а также с угрозой жизни, которые поступали ему и его семье из Чехии.
«На родине на Лукаша и его семью оказывалось сильное психологическое давление. Мы с ним вместе до последнего надеялись, что все уладится, успокоится. Но, к сожалению, давление на него, включая угрозы жизни ему и его семье не прекращается и по сей день», — заявил Ларионов.
Стоит отметить, что новым клубов Клока уже стала «Аризона», с которой 27-летний чех подписал двухстороннее соглашение на один год.
Ранее «койоты» подписали контракт с другим чешским экс-игроком «Нефтехимика» — защитником Рональдом Кнотом.