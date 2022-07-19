Защитник «Нефтехимика» из-за угроз жизни покинул Нижнекамск и уехал в НХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с чешским защитником Лукашем Клоком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы благодарим Лукаша за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.

По словам спортивного директора нижнекамцев Игоря Ларионова, уход Клока связан с психологическим давлением, а также с угрозой жизни, которые поступали ему и его семье из Чехии.

«На родине на Лукаша и его семью оказывалось сильное психологическое давление. Мы с ним вместе до последнего надеялись, что все уладится, успокоится. Но, к сожалению, давление на него, включая угрозы жизни ему и его семье не прекращается и по сей день», — заявил Ларионов.

Стоит отметить, что новым клубов Клока уже стала «Аризона», с которой 27-летний чех подписал двухстороннее соглашение на один год.

Ранее «койоты» подписали контракт с другим чешским экс-игроком «Нефтехимика» — защитником Рональдом Кнотом.