Защитник «Локомотива» Сильянов оценил голы, пропущенные от «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал голы, пропущенные от «Рубина» в матче 21-го тура РПЛ в Казани, в котором «железнодорожники» уступили с сухим счетом 0:3.

– На вас не давит, что «Локомотив» считают одним из претендентов на чемпионство?

– Да нет, не давит. Почему это должно на нас давить? Посмотрите, какие голы мы пропускаем. С «Рубином» первый пропустили со стандарта, потом второй тоже – с отскока и еще раз с отскока. Я не знаю, что нам надо сделать, чтобы не пропускать так.

– Вопрос концентрации?

– Возможно. Но если человек так бьет в «девять», что сделаешь? Понятно, что не дать ему ударить, – приводит слова Сильянова «Матч ТВ».

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Рубин» идет на восьмом месте с 29 очками по итогам 21 встречи. «Локомотив» находится на третьей строчке. В активе «железнодорожников» 41 очко.