Защитник «Локомотива» Никита Черепанов дисквалифицирован на три матча за контакт с судьей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение по инциденту, произошедшему в матче между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Защитник гостей Никита Черепанов наказан за грубое нарушение правил в отношении арбитра.

Как сообщает пресс-служба лиги, Черепанов наказан по пункту 1.27 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, который квалифицирует действие как «намеренное применение физической силы в любой форме в отношении судьи». Санкция предусматривает дисквалификацию на три матча и денежный штраф.

Инцидент произошел сразу после вбрасывания: защитник, включившись в борьбу за шайбу, подсек ногой линейного арбитра, в результате чего тот упал на лед.

Напомним, что ранее аналогичное наказание понес защитник московского «Динамо» Артем Сергеев, также допустивший контакт с линейным судьей. КХЛ последовательно ужесточает борьбу с нарушениями, угрожающими безопасности официальных лиц матча.