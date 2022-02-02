Защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич досрочно вернется из аренды в «Рубин»

Центральный защитник самарских «Крыльев Советов» Сильвие Бегич, принадлежащий «Рубину», досрочно вернется из аренды в казанский клуб. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, на вопрос о досрочном возвращении в «Рубин» футболист рассказал лично.

Стоит напомнить, что после ухода из «Рубина» Джордже Деспотовича в клубе оставалось вакантным место восьмого легионера в заявке.

28-летний хорватский защитник перешел в казанский клуб в июле 2019 года и с тех провел за команду 27 матчей, отметившись одним голом. В сентябре прошлого года был отправлен в аренду до конца этого сезона в «Крылья Советов». В нынешнем сезоне за самарский клуб сыграл 18 матчей и забил один гол. Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.

Напомним, ранее стало известно, что в «Рубине» произошла вспышка коронавируса. Клуб отменил контрольный матч против «Сочи».