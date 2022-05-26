Защитник Кнот ушел из «Нефтехимика»

Чешский защитник Рональд Кнот официально разорвал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком». Об этом сообщает клубная пресс-служба.



Год назад хоккеист перешел в «Нефтехимик» из чешского «Либерца». В минувшем сезоне 27-летний Кнот, стабильно игравший за сборную Чехии (33 матча), в том числе на Олимпиаде в Пекине, принял участие в 49 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач, суммарно набрав 17 очков при показателе полезности «+1» и 26 минутах штрафного времени.

Среди защитников-бомбардиров «Нефтехимика» в чемпионате, Кнот уступил лишь своему соотечественнику Лукашу Клоку (30 очков), с которым играл в паре. Кроме того, чешский защитник принял участие в трех встречах плей-офф и не отметился результативными действиями.



Ранее за денежную компенсацию «Нефтехимик» уступил питерскому СКА своего капитана и лучшего игрока по опросу болельщиков, нападающего Марата Хайруллина.