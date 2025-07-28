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На главную ТИ-Спорт 28 июля 2025 14:05

Защитник Игорь Дивеев назвал главную задачу ЦСКА в этом сезоне

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Защитник Игорь Дивеев назвал главную задачу ЦСКА в этом сезоне
Фото: pfc-cska.com

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «Матч ТВ» назвал главную задачу «армейцев» в этом сезоне РПЛ.

«Чемпионство. Я этого очень сильно хочу, потому что в команде уже шесть лет. В том году и в первый год с Федотовым мы могли за что‑то зацепиться, но потеряли очки с такими командами, которые мы должны были обыгрывать. Особенно дома», – отметил Дивеев.

После двух туров ЦСКА располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками.

Третий матч в чемпионате «армейцы» проведут против «Зенита» в предстоящие выходные.

#пфк цска
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