Защитник Игорь Дивеев назвал главную задачу ЦСКА в этом сезоне

Фото: pfc-cska.com

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «Матч ТВ» назвал главную задачу «армейцев» в этом сезоне РПЛ.

«Чемпионство. Я этого очень сильно хочу, потому что в команде уже шесть лет. В том году и в первый год с Федотовым мы могли за что‑то зацепиться, но потеряли очки с такими командами, которые мы должны были обыгрывать. Особенно дома», – отметил Дивеев.

После двух туров ЦСКА располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками.

Третий матч в чемпионате «армейцы» проведут против «Зенита» в предстоящие выходные.