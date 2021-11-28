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Спорт
28 ноября 2021  18:04
Арсений Каримов

Защитник ФК «Рубин» Михаил Костюков получил перелом и выбыл на долгий срок

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Сегодня на последней минуте первого тайма матча «Рубин» — «Динамо» защитник хозяев Михаил Костюков неудачно пошел в подкат и получил тяжелую травму. По данным пресс-службы казанской команды, предположительно, перелом.

«В конце первого тайма Костюков получил тяжелую травму. Судя по крику Михаила — это перелом. Он выбыл надолго», — сообщили в пресс-службе «Рубина». 

Костюков перешел в «Рубин» в 2021 году и провел за казанцев 20 матчей, в которых забил два гола.

#фк Рубин
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