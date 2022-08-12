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Спорт
12 августа 2022  16:34
Cергей Гаврилов

«Нефтехимик» подписал контракт с защитником «Сан-Хосе»

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«Нефтехимик» заключил двухлетний полноценный контракт с 19-ти летним защитником Евгением Кашниковым. Ранее уроженец Москвы находился в нижнекамской команде на пробном контракте. Об этом сообщает клубная пресс-служба. 

С 13 до 18 лет Кашников играл в системе ЦСКА, последняя команда – тульская «Академия хоккея Бориса Михайлова».

В 2021 году Кашников был задрафтован клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом раунде под общим номером 199. Предыдущий сезон защитник провел в команде «Гатино Олимпикс» из Главной молодежной хоккейной лиги Квебека.

#хоккей #ХК Нефтехимик #кхл
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