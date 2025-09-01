Защитник Дмитрий Юдин официально перешел в «Автомобилист»

Фото: ak-bars.ru

Экс-защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин официально присоединился к «Автомобилисту». Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба в своих социальных сетях.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год, до конца сезона 2025/26.

Регулярный чемпионат 2024/25 Дмитрий Юдин провел в составах «Ак Барса» и СКА. Защитник начал сезон в Казани, однако в декабре был обменян в петербургский клуб.

Отметим, что Юдин является двукратным обладателем Кубка Гагарина.