На главную ТИ-Спорт 1 сентября 2025 16:18

Защитник Дмитрий Юдин официально перешел в «Автомобилист»

Фото: ak-bars.ru

Экс-защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин официально присоединился к «Автомобилисту». Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба в своих социальных сетях.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год, до конца сезона 2025/26.

Регулярный чемпионат 2024/25 Дмитрий Юдин провел в составах «Ак Барса» и СКА. Защитник начал сезон в Казани, однако в декабре был обменян в петербургский клуб.

Отметим, что Юдин является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

#дмитрий юдин #ХК Ак барс
