Защитник Динар Хафизуллин официально перешел в «Нефтехимик»

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36-летний защитник Динар Хафизуллин официально присоединился к хоккейному клубу «Нефтехимик». Об этом в своих социальных сетях сообщила пресс-служба команды.

«Динар – универсальный защитник, который эффективен на каждом участке площадки. Игрок с огромным опытом. Он усилит нашу защитную линию с точки зрения созидания, и рассчитываем, что займет место в одной из спецбригад большинства», – заявил спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский.

В сезоне 2024/25 Динар Хафизуллин стал лучшим бомбардиром среди защитников «Салавата Юлаева» с 24 (0+24) очками. Вместе с уфимским клубом хоккеист дошел до полуфинала Кубка Гагарина в прошлом сезоне.