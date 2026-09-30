Защитник «Динамо» — об УНИКСе: «У них есть минусы, постараемся их использовать»

Фото: пресс-служба "Динамо-Владивосток"

Игрок владивостокского «Динамо» поделился ожиданиями от дебютного матча команды в Единой лиге ВТБ против казанского УНИКСа. По его словам, соперник находится не в оптимальной форме, и гости намерены этим воспользоваться.

«У них есть определённые минусы. Мы разбирали их игру, постараемся их использовать», — приводит слова баскетболиста пресс-служба клуба.

Матч пройдёт сегодня, 30 сентября, в Казани на арене «Баскет-холл». Начало — в 19:00 по московскому времени. Для «Динамо» это первый официальный матч в элите российского баскетбола за 13 лет.

Напомним, что УНИКС в стартовом туре сенсационно уступил «Парме» (88:97), а «Динамо» подходит к игре без поражений в чемпионате, имея в активе победу в предсезонном Кубке Родионова и бронзу Кубка России. Будем следить за игрой. Спасибо за внимание.