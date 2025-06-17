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На главную ТИ-Спорт 17 июня 2025 17:34

Защитник «Динамо» Майсторович поделился ожиданиями от работы с Валерием Карпиным

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Защитник московского «Динамо» Милан Майсторович поделился ожиданиями от работы с новоиспеченным главным тренером клуба Валерием Карпиным.

«Точно будет интересно. Новый тренер, новые планы, новая игра. Посмотрим, что из этого выйдет. Как я понял, самое главное у него — это дисциплина. Показалось, он достаточно строгий тренер», – сказал защитник в беседе с «Legalbet.ru».

Также Милан Майсторович поделился новостями о своем физическом состоянии. Напомним, защитник пропустил большую часть сезона РПЛ 2024/25 из-за травм.

«Лучше! Думаю, скоро уже буду на поле. Я уже тренируюсь с командой. Надеюсь, буду полностью готов к началу сезона», – отметил футболист.

Майсторович присоединился к «Динамо» в январе 2023 года, перейдя из «Войводины».

#фк динамо #футбол
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