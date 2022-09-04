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Спорт
4 сентября 2022  18:09

Защитник «Динамо» Готовец – о победе над «Ак Барсом»: «Игра была равной до гола»

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Защитник «Динамо» Кирилл Готовец прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 

«Готовились как обычно – как и ко всем соперникам. Конечно, перед первой игрой сезона присутствовало даже не волнение, а ощущение начала сезона – хотелось скорее играть. Интересно начинать сезон против такого соперника, тем более подобрался серьезный состав. Советовал ли я? Нет, у нас была установка тренерского штаба, смотрели видео, разобрали соперника.

Игра было довольно-таки равной до первого забитого гола. Были моменты и у нас, и у «Ак Барса». Трудно выделить их или нас по этой игре. Обе команды играли сконцентрировано, по системе», – цитирует Готовеца «Metaratings».

Напомним, второй матч сезона казанский клуб проведет завтра, 5 сентября. В Москве «барсы» сыграют против действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА.

#ХК Ак барс #хоккей #хк динамо-москва
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