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На главную ТИ-Спорт 27 марта 2025 02:39

Защитник ЦСКА Рядно оценил прогресс Батракова в этом сезоне

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Защитник ЦСКА Михаил Рядно в беседе с изданием «Legalbet.ru» оценил прогресс полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«По нему всегда было заметно, что он очень здорово видит поле и что он очень качественный футболист. На фоне РПЛ это тоже видно. Он хорошо использует свои сильные качества и футбольный интеллект. Поэтому сейчас заслуженно и достойно играет в РПЛ», – сказал Рядно.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 20 матчах РПЛ за «Локомотив», отметившись 11 голами и 7 результативными передачами.

#пфк цска #футбол
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