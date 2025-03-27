Защитник ЦСКА Рядно оценил прогресс Батракова в этом сезоне

Защитник ЦСКА Михаил Рядно в беседе с изданием «Legalbet.ru» оценил прогресс полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«По нему всегда было заметно, что он очень здорово видит поле и что он очень качественный футболист. На фоне РПЛ это тоже видно. Он хорошо использует свои сильные качества и футбольный интеллект. Поэтому сейчас заслуженно и достойно играет в РПЛ», – сказал Рядно.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 20 матчах РПЛ за «Локомотив», отметившись 11 голами и 7 результативными передачами.