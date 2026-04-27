Защитник ЦСКА Рейс: «Рубин» дома очень сильно играет»

Защитник ЦСКА Матеус Рейс считает, что в матче 27-го тура РПЛ против «Рубина» в Казани шансы на победу были равными у обеих команд.

«Прекрасно понимали, что будет тяжелый матч, потому что «Рубин» дома очень сильно играет. Мы приехали готовыми к этому матчу, старались, но первый тайм был достаточно сложным.

Во втором же больше контролировали мяч, создавали голевые моменты. У нас были шансы, чтобы забить. Матч получился 50 на 50. ЦСКА и «Рубин» могли склонить чашу весов в свою пользу», – приводит слова Рейса «Матч ТВ».

Матч 27-го тура российской Премьер-лиги между «Рубином» и ЦСКА завершился ничьей (0:0).

ЦСКА идет на шестом месте с 45-ю очками в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» находится на седьмом месте. В активе татарстанской команды 39 очков.