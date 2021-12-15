Защитник ЦСКА раскрыл сильные стороны УНИКСа перед очным поединком

Защитник столичного ЦСКА Иван Ухов рассказал клубной пресс-службе о своих ожиданиях от сегодняшнего домашнего матча регулярного чемпионата Евролиги против УНИКСа. Иван назвал УНИКС быстрой командой.

«Настроение отличное. Готовимся наконец в полном составе, восстановились все травмированные. Мы находимся в стадии поиска той игры, которую хотим видеть в дальнейшем, отточить все наши комбинации. Где-то уже хорошо получается, где-то есть пробелы, стараемся найти баланс», – заявил игрок.

Говоря об УНИКСе, защитник отметил хорошие трехочковые броски казанцев.