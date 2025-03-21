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На главную ТИ-Спорт 21 марта 2025 19:25

Защитник ЦСКА Нестеров считает, что хоккей в России скоро станет популярнее футбола

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Защитник ЦСКА Нестеров считает, что хоккей в России скоро станет популярнее футбола
Фото: cska-hockey.ru

Защитник и капитан хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров поделился мнением, что в России хоккей скоро станет популярнее футбола.

Я уверен, что хоккей скоро станет популярнее футбола. Мы к этому стремимся. Плюс, мне кажется, достаточно посмотреть на достижения в футболе и хоккее, и всё сразу встанет на свои места», – передает слова Нестерова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Никита Нестеров выступает за ЦСКА с 2021 года, а также играл за столичный клуб в период с 2017 по 2020 годы. С «армейцами» он трижды брал Кубок Гагарина.

В данный момент ЦСКА идет на четвертом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче команда Ильи Воробьева сыграет с минским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 21 марта, в 19:30 по мск.

#футбол #хоккей #хк цска #премьер-лига #кхл #спорт
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