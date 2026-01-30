news_header_top
Защитник «Авангарда» Шарипзянов заработал очки в каждом матче января

Фото: hawk.ru

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов отметился результативной передачей во вчерашнем матче против «Трактора» (1:0).

Таким образом, у воспитанника нижнекамского хоккея как минимум одно набранное очко в каждом январском матче «Авангарда».

В последних десяти встречах у Шарипзянова 17 (9+8) очков. Защитник находится в шаге от повторения своего самого результативного сезона в КХЛ. В регулярном чемпионате 2023/24 Шарипзянов набрал 53 (9+44) очка.

