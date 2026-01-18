Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов вошел в историю КХЛ

Защитник омского «Авангарда», воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов установил уникальное достижение, став первым игроком обороны в истории Континентальной хоккейной лиги, оформившим два хет-трика в матчах чемпионата.

Новый хет-трик Шарипзянов сделал в победном матче против челябинского «Трактора». Это уже второй случай в его карьере, когда он забрасывает три шайбы за одну игру. Первый раз это произошло 2 ноября 2023 года в игре против петербургского СКА, которая завершилась победой «Авангарда» со счётом 5:3.

Таким образом, Шарипзянову удалось то, что за более чем пятнадцатилетнюю историю лиги не смог сделать ни один другой защитник.

В текущем сезоне капитан «Авангарда» в 43 проведенных матчах он набрал 46 (17+29) очков, что подчёркивает его значительный вклад в игру команды не только в защите, но и в атаке.