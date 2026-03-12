Защитник «Авангарда» Чеккони рассказал о дружбе с экс-игроком «Ак Барса» Биро

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал о дружбе с экс-форвардом «Ак Барса» Брэндоном Биро.

«На Красную площадь ездил со своим другом Брэндоном Биро, который играет за «Спартак», тогда он был ещё игроком «Ак Барса». Давно его не видел. Потом поужинали вместе. Мы два года играли вместе за «Рочестер» [в АХЛ]. Дважды спускался в метро. Здесь очень мило, чисто, красивые станции с декором, всё продумано до мелочей. Не ожидал, что станции будут выглядеть именно так», – цитирует Чеккони «Чемпионат».

Сейчас форвард Брэндон Биро выступает за «Спартак». В январе этого года нападающий и защитник Артемий Князев были обменяны на Нэйтана Тодда.