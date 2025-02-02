Защитник «Ак Барса» Яруллин: «У нас мало матчей, которые удаётся провести идеально»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился комментариями в преддверии матча с «Куньлунем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игрок поделился, что казанцы проводят мало игр, которые можно назвать идеальными.

«Мало матчей, которые удаётся провести идеально. В каждой игре можно найти то, над чем стоит поработать. Игра в Тольятти не стала исключением. Провели собрание, разобрали, что нам следует поправить», – сказал Альберт.

Также Яруллин поделился мнением о сопернике, указав, что «драконы» будут озлоблены после домашнего поражения в последней игре.

«Понимаем, что команда ведёт борьбу за попадание в плей-офф. У них были приличные победные серии, соперник будет озлоблен после домашнего поражения в прошлом матче, готовимся к серьёзной игре», – сказал защитник.

Яруллин подытожил, указав, что «Ак Барс» будет навязывать свою игру сопернику, не подстраиваясь под него.

«В составе много североамериканцев, они любят быстрый, активный хоккей. Будем навязывать свою игру, не планируем подстраиваться под соперника», – передает слова Альберта пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, матч «Ак Барса» с «Куньлунем» состоится сегодня, 2 февраля, в 17:00 по мск. Встреча пройдет в Мытищах.