Защитник «Ак Барса» Хафизуллин: На месте Зарипова играл бы до 50, он улучшает нашу игру

Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин высказался, касаемо дебюта 41-летнего Даниса Зарипова за казанский клуб в новом сезоне, а также прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Дебют Зарипова? Я бы на его месте до пятидесяти играл. Таких мало игроков, которые могут сделать момент из ничего. На самом деле он улучшает игру нашей команды.

Многовато удалений. Сегодня, мне кажется, играли лучше, чем до этого. Но, конечно, многовато удалений. Это ломает игру. Кто играет, кто-то не играет, расслаиваются смены. Тем более, когда удаления во втором периоде, там тяжело поменяться. В этом плане надо подправить», – цитирует Хафизуллина Metaratings.

Напомним, Зарипов не играл за «Ак Барс» в первых пяти встречах. Отмечалось, что причиной отстуствия капитана команды являлась простуда.

В следующей игре в Москве подопечные Олега Знарка сыграют со «Спартаком». Начало игры в 17.00 по московскому времени.