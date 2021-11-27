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Спорт
27 ноября 2021  14:46
Cергей Гаврилов

Защитник «Ак Барса» сыграет в Матче звезд КХЛ

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Американский защитник казанского «Ак Барса» Стивен Кэмпфер примет участие в Матче Звезд КХЛ-2022, сообщает пресс-служба лиги.

Кэмпфер в результате голосования СМИ вошел в состав команды «Северная Америка». Матч состоится 15 и 16 января 2022 года в Челябинске.

Стивен Кэмпфер проводит в КХЛ свой первый сезон, лидируя среди защитников «барсов» по ключевым показателям: в 32 играх регулярки он набрал 15 (6+9) очков. На данный момент Кэмпфер – третий бомбардир команды, он чаще всех в «Ак Барсе» бросает по воротам.  

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