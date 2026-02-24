Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский выведен из списка травмированных. Таким образом, в казанской команде не осталось травмированных хоккеистов на сегодняшний день.

Ранее в списке травмированных пребывали Михаил Фисенко, Альберт Яруллин и Никита Лямкин.

Степан Фальковский не играл за «Ак Барс» с 17 января. В текущем сезоне защитник провел за «Ак Барс» 46 матчей, набрав 9 (2+7) очков.

Степан Фальковский выступает за «Ак Барс» с осени 2024 года.