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На главную ТИ-Спорт 9 марта 2025 10:22

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский прокомментировал поражение «Авангарду»

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Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский прокомментировал поражение «Авангарду»
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» прокомментировал итоги матча с «Авангардом» (0:2).

«Не реализовали свои моменты, вратарь «Авангарда» поймал кураж, шайба элементарно не шла в ворота. Соперник же воспользовался нашими ошибками и забил два гола. Нам их догнать не удалось», – сказал Фальковский.

В текущем регулярном чемпионате «Ак Барс» проиграл четыре из четырех матчей «Авангарду».

Следующую встречу в КХЛ казанцы проведут против московского «Спартака» 10 марта.

#ХК Ак барс #кхл #хоккей
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