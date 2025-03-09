Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский прокомментировал поражение «Авангарду»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» прокомментировал итоги матча с «Авангардом» (0:2).

«Не реализовали свои моменты, вратарь «Авангарда» поймал кураж, шайба элементарно не шла в ворота. Соперник же воспользовался нашими ошибками и забил два гола. Нам их догнать не удалось», – сказал Фальковский.

В текущем регулярном чемпионате «Ак Барс» проиграл четыре из четырех матчей «Авангарду».

Следующую встречу в КХЛ казанцы проведут против московского «Спартака» 10 марта.