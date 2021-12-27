Защитник «Ак Барса» Кэмпфер стал лучшим в КХЛ за неделю

Американский защитник казанского «Ак Барса» Стивен Кэмпфер признан лучшим игроком 15-й недели КХЛ в своем амплуа, информирует пресс-служба КХЛ.

Американец набрал 6 (3+3) очков в трёх матчах недели, не завершив при этом ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Он также совершил три силовых приема, заблокировал один бросок, и один раз на нем нарушили правила.

В текущем сезоне Кэмпфер принял участие в 41 матче и набрал 25 (10+15) очков при общем показателе полезности «+3».

Кэмпфер хотя и защитник, но в «Ак Барсе» нет более бросающего хоккеиста. Достаточно сказать, что на его счету три заброшенные шайбы в последних матчах казанцев с «Барысом» (5:3) и «Северсталью» (3:4 ОТ).

Сегодня «Ак Барс» проведет последний в этом году матч, дома казанцы примут магнитогорский «Металлург». После 42 матчей в активе «Ак Барса» 56 очков, четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.