Защитник «Ак Барса» Рукавишников: Раненый зверь опасен вдвойне, помним матчи с «Авто»

Защитник казанского «Ак Барса» Роман Рукавишников рассказал клубной пресс-службе о сегодняшней заключительной игре 2021 года против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.



Роман подчеркнул, что казанцы хотят порадовать болельщиков в последней игре года. «Последняя игра в году для нас – хочется порадовать болельщиков и завершить 2021-й на позитиве. Думаю, у соперника такое же желание, поэтому вечером будет интересная игра», считает Рукавишников.



Учитывая, что «Автомобилист» выпал из зоны плей-офф, соперник будет вдвойне опасен, считает Рукавишников. «Да, раненый зверь опасен вдвойне. Нам точно не будет легко, мы хорошо помним два прошлых матча против «Автомобилиста». Нужно учесть ошибки прошлых игр и играть на полную с первых минут».



Говоря о сильных сторонах «Автомобилиста», защитник отметил большинство уральцев. «Нам отдельно стоит обратить внимание на их спецбригады большинства. Опять же, у нас были сложности в предыдущих матчах против них. У «Автомобилиста» мастеровитые легионеры, против них интересно играть».



Романа не смущает, что игра против «Автомобилиста» – пятая для «Ак Барса» через день. «Столько уже таких отрезков было, это не имеет значения. Силы беречь уже некуда, нужно работать на 120% сегодня. Потом будет Новый год, немного отдохнём и поедем дальше».