Защитник «Ак Барса» помог сборной США обыграть Канаду

В принципиальном матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная США обыграла команду Канады со счетом 4:2.

Голевой передачей в североамериканском дерби отметился защитник казанского «Ак Барса» Стивен Кэмпфер. Это с его передачи на третьей минуте первого периода Энди Миле восстановил равновесие в счете, 1:1.

Три представителя «Ак Барса» в сборной Канады — нападающий Джордан Уил, защитники Марк Барберио и Джейсон Демерс — результативными действиями не отметились. Вторая подряд победа вывела американцев в лидеры группы «А».