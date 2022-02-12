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Спорт
12 февраля 2022  15:54
Cергей Гаврилов

Защитник «Ак Барса» помог сборной США обыграть Канаду

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В принципиальном матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная США обыграла команду Канады со счетом 4:2.

Голевой передачей в североамериканском дерби отметился защитник казанского «Ак Барса» Стивен Кэмпфер. Это с его передачи на третьей минуте первого периода Энди Миле восстановил равновесие в счете, 1:1.

Три представителя «Ак Барса» в сборной Канады — нападающий Джордан Уил, защитники Марк Барберио и Джейсон Демерс — результативными действиями не отметились. Вторая подряд победа вывела американцев в лидеры группы «А».

#Олимпиада-2022 #ХК Ак барс
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