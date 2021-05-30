Защитник «Ак Барса» получил травму на чемпионате мира по хоккею

Защитник казанского «Ак Барса» Кристиан Хенкель получил травму на чемпионате мира-2021 в Латвии. Эпизод произошел на первой минуте матча между командами Швейцарии и Беларуси.

Выступающий за белорусов хоккеист попал под сокрушительный силовой прием сразу двоих соперников. С трудом покинув площадку, Хенкель больше не выходил на лед. Официальных данных о характере повреждения пока нет.

Сборная Беларуси, уступив Швейцарии со счетом 0:6, потеряла все шансы на выход в плей-офф мирового первенства и будет бороться за сохранение места в элитном дивизионе.

В последнем туре группового турнира чемпионата 1 июня белорусы сыграют с россиянами.