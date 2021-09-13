Защитник «Ак Барса» оштрафован за нарушение в игре с минским «Динамо»

Американский защитник казанского «Ак Барса» Стивен Кэмпфер оштрафован за нарушение в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:5). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В конце первого периода матча в Минске, проигранного казанцами (2:5), хоккеист «Ак Барса» ударил клюшкой между ног форварда «Динамо» Романа Горбунова. Его наказали большим штрафом 5+20.

Сумма денежного штрафа, назначенного сейчас Кэмпферу, не уточняется.