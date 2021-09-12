Защитник «Ак Барса» о поражении в Минске: «Перестали работать, перестали двигаться»

Защитник казанского «Ак Барса» и сборной Белоруссии Кристиан Хенкель прокомментировал клубной пресс-службе поражение в Минске от «Динамо» (2:5), признав потерю концентрации в третьем периоде.

«Проиграли. В третьем периоде потеряли концентрацию, сыграли его 0:4. Перестали работать, перестали двигаться, поэтому „Динамо“ стало создавать моменты. Эти моменты они и реализовали», — резюмировал Кристиан.

Хенкель охарактеризовал игру защиты команды после матч-штрафа Кэмпфера: «Мы играли вшестером — Миша Глухов опустился в защиту, я с ним играл в паре. Конечно, тяжело, это сказывается. Меньшинство играли в пять защитников, а это отражается потом на игре. С этим должны справляться и выходить с холодной головой».

Защитник не стал отрицать, что казанцы провалили старт сезона — две победы в шести играх.

«Конечно, не такого старта мы ожидали. Плохо начали. Время есть, надо исправляться. Каждому надо покопаться в себе и сделать выводы. В первую очередь на льду», — отметил он.