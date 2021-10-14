Защитник «Ак Барса» о поражении от «Магнитки»: Надо играть более дисциплинированно

Защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин прокомментировал гостевое поражение от «Металлурга» (1:2), отметив, что надо разбирать свои ошибки.

«Играли с лидером чемпионата, это отличная команда, в „Магнитке“ собрались мастеровитые ребята. Об этом говорил тренер перед игрой, что в „Магнитке“ мастеровитые ребята, любят играть с шайбой, мы знали, против кого предстояло играть», — резюмировал Юдин.

«Так получилось, это игра, смотрим только на свою игру, разбираем ошибки, работаем дальше», — сказал Юдин.

Защитник не стал сравнивать два поражения за неделю от «Магнитки»: «Сами видите: в Казани проиграли 1:3, здесь — 1:2. Мы понимаем, с кем играем, как нужно работать против „Магнитки“. У нас есть еще два шанса, чтобы исправиться».

Комментируя большое количество удалений у гостей, Юдин не стал критиковать партнеров: «Никого не осуждаем, ни к кому нет никаких претензий. Смотрим только на свою работу. Значит, что где-то нам надо работать ногами, следить за клюшками, играть более дисциплинированно».