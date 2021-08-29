Защитник «Ак Барса» о победе над «Нефтехимиком»: «Получился принципиальный матч, дерби»

Защитник казанского «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (7:3) в контрольном матче и рассказал о своей заброшенной шайбе.

«Хорошая игра, было много накала, скоростей. Получился принципиальный матч, дерби. Хорошее завершение предсезонной подготовки, ждем 2 сентября», — подчеркнул игрок.

Говоря о массовой драке за 8 секунд до конца матча, Лямкин пояснил, что гости допустили грубость: «Мы посчитали, что некрасивый силовой прием был у игрока „Нефтехимика“ — бить в спину на последних секундах. Получилась небольшая заварушка, всё нормально».

Сам защитник не согласился, что сегодня на его счету хет-трик Горди Хоу: забил, сделал передачу и подрался. «Не сказать, что там была драка. Небольшая потасовка, хотя кто-то сочтет хет-триком», — сказал он.

Вспоминая свой гол (6:2), Никита отдал должное Николаю Квартальнову за удобную передачу: «Коваль классно отдал пас — мы договорились, что я откроюсь в этой зоне. Ему удалось довести подкидку до меня, а я хорошо попал».

Лямкин признался, что ему приятно играть в паре с новичком казанцев Марком Янчевским: «Он в хоккей уже поиграл, прошел ВХЛ. Парень соображает, с ним приятно играть».

Подведя итоги предсезонки, Никита заметил, что очень помог команде переход на одноразовые тренировки после турнира в Магнитогорске: «Наверное, тренеры на нас поднадавили после турнира в Магнитогорске. Да мы и сами поняли, что играем не в тот хоккей, который от нас требуют. Он не приносил результата. Плюс мы только начали сбавлять нагрузки, а после Магнитогорска нам дали отдохнуть пару дней, и мы перешли на одноразовые тренировки. Подошли к Кубку чемпионов в хорошей форме. Это принесло свои плоды. Сейчас мы прекрасно себя чувствуем и ждем начала регулярки».

В первом туре чемпионата КХЛ 2 сентября «Ак Барс» примет дома финский «Йокерит».