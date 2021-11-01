Защитник «Ак Барса» о победе над «Авангардом»: От Зарипова можно ожидать любой передачи

Защитник казанского «Ак Барса» Стивен Кэмпфер прокомментировал домашнюю победу над омским «Авангардом» (2:1), восторженно отозвавшись об игре Даниса Зарипова.

Игровые действия команд Стивен назвал равными: «Хороший матч, очень равный, было много моментов для голов. Здорово, что мы победили, особенно после двух предыдущих игр. Теперь будем готовиться к встрече с „Сибирью“».

Говоря о голевой передаче от Даниса Зарипова, защитник отдал должное капитану: «От Зарипова можно ожидать любой передачи, это невероятный игрок. После некоторых его передач даже на тренировках глаза лезут на лоб — он находит такие линии… Когда ты с ним на льду, нужно всегда ожидать передачи, и я как раз этим воспользовался».

Стивен признался, что вся команда недовольна своим большинством. «Мы все недовольны большинством, над этим надо работать всем вместе. Сегодня утром у нас было хорошее собрание, и перед игрой тоже, мы много его обсуждаем. Чем больше работать, говорить, тренироваться, тем лучше будет розыгрыш», — добавил он.