Защитник «Ак Барса» о победе над «Амуром»: Я думаю том, как помочь команде — не об очках

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер рассказал клубной пресс-службе о домашней победе над «Амуром» (3:2 ОТ), назвав свою заброшенную шайбу везением.

«Хорошая игра, мы, конечно, упустили несколько шансов, но все равно смогли победить. Юда (Юдин прим. Т-и) сделал отличный бросок в концовке, мы рады двум очкам, двигаемся дальше», — отметил Кэмпфер.

Кроме того, защитник пообещал улучшить свою игру: «Я думаю не об очках, а о том, как помочь команде победить. Безусловно, могу играть лучше, чем в начале сезона, продолжу улучшать свой хоккей. Я готов выполнять установки, если при этом придут очки, я буду рад, но главная задача – защищать ворота от шайб».

Говоря о своем голе, защитник посчитал его везением: «Я просто пытался бросить как можно сильнее, шайба отскочила от двух игроков – это было чистое везение».

Наконец Кэмпфер рассказал о своем сыне, с которым пришел на пресс-конференцию: «Его зовут Теодор, Тедди. Он приходит на матчи, которые начинаются в 17:00, он здесь поспал немного, и теперь его надо как-то снова уложить. Дома есть мини-клюшки, ни дня без них он не проводит, поэтому надеюсь, что почаще сможем выводить его на лед. Пока выходил раз или два, мы хотим научить его кататься, будет весело».