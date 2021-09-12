Защитник «Ак Барса» о матче в Минске: «Пока не видел уровень их игры»

Защитник казанского «Ак Барса» и сборной Беларуси Кристиан Хенкель рассказал клубной пресс-службе, что он ждет от сегодняшнего матча в Минске с «Динамо».

«Всегда возвращаюсь домой с самыми теплыми чувствами, воспоминаниями, эмоциями. Приятно возвращаться домой. Это позитив», — сказал Кристиан.

Говоря о нынешнем «Динамо», Хенкель отметил легионеров минчан: «Пока не видел уровень их игры, не смотрел матчи. Знаю, что много шведов в составе, но и пятерка белорусов играет. Посмотрим сегодня вечером».

Защитник рассказал о дополнительной мотивации минчан. «Да, вчера был День города, праздник, салют. Но День города − это одно, а хоккей хоккеем. Поэтому нам нужно побеждать», — сказал он.

Наконец, Хенкель сказал о своих персональных болельщиках на сегодняшнем матче: «Мама с братом. Друзья, знакомые, родственники. Штук 15 билетов отдал».