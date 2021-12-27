Новичок «Ак Барса» Джейсон Демерс сыграет с «Магниткой» в паре с Барберио

Новичок казанского «Ак Барса», канадский защитник Джейсон Демерс поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшней домашней игры с магнитогорским «Металлургом».

Канадец рвется в бой. Демерс сказал, что уже почувствовал лед на «Татнефть-Арене». «Очень хочу скорее сыграть свой первый матч за «Ак Барс», мы провели хорошую тренировку утром, я почувствовал лёд, впереди важная игра против «Металлурга». Эту команду нужно обыгрывать, ранее в сезоне матчи с ними «Ак Барсу» не удавались.

Защитник в восторге от инфраструктуры «Ак Барса» и его арены. «Отличная арена, шикарная раздевалка, лучшая из всех, где я когда-либо был. Там есть вообще всё. Парни приняли отлично, мне очень понравилось, как наша команда бьётся в каждой смене, в игре против «Северстали» это было видно. Мы должны были побеждать в той игре, сопернику повезло с отскоками. Но команда играла хорошо, постараемся выиграть и сегодня».

Демерс уже знает, с кем в паре будет играть. «С Марком Барберио, два англоязычных защитника. Да, мы оба из Монреаля, говорим поэтому по-французски, но на льду будем общаться по-английски или по-русски».

Говоря о своем личном плане на игру, канадец пояснил, что будет играть попроще. «Постараюсь не усложнять, скорее отдавать шайбу нашим быстрым форвардам, а при возможности бросить обязательно ей воспользуюсь».