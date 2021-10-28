Защитник «Ак Барса» о матче с «Магниткой»: Обязательно нужно взять реванш

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин поделился ожиданиями от сегодняшней выездной встречи с «Металлургом». В беседе с клубной пресс-службой хоккеист подчеркнул, что казанцы будут играть на победу.

Он напомнил, что в первом матче выезда, который прошел позавчера, «Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом» (0:2).

«Да, с „Автомобилистом“ нам удался быстрый камбэк. Грубо говоря, отыгрались за 5 минут, одержали очень важную победу. Первая игра с екатеринбуржцами в этом сезоне — нужно было показать, что мы сильнее», — заметил Лямкин.

Сегодняшняя игра очень важна для «Ак Барса», до этого дважды проигравшего «Магнитке».

«Пропускали важные голы, которые решали исход встречи, — рассказал он о предыдущих матчах против магнитогорской команды. — Матчи были равные, мог забить и „Ак Барс“, и „Металлург“. Но когда „Магнитка“ ведет в счете, то хорошо выстраивается в обороне, нам тяжело было пройти к их воротам. Нам надо повести в счете, заставить соперника ошибаться, ловить его на контратаках», — считает хоккеист.