Защитник «Ак Барса» о матче с «Динамо-Ригой»: У соперника хватает мастеровитых нападающих

Защитник казанского «Ак Барса» Роман Рукавишников рассказал о подготовке к сегодняшнему домашнему матчу с рижским «Динамо», отметив форвардов соперника. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Оценивая выезд с тремя победами, Роман отметил уверенную игру команды: «Провели хороший выезд, почувствовали уверенность после победных матчей. Сейчас восстановились, потренировались и готовы к домашней серии. Нас ждут матчи против хороших команд».

Вспоминая недавнюю победу в Риге, защитник сказал, что казанцы хорошо подготовились: «Да, мы качественно подготовились к той игре, выполнили задание тренерского штаба и добыли два очка. Тогда многое решил удачный первый период, но сегодняшняя игра начнется с чистого листа и счета 0:0». И добавил: «У соперника хватает мастеровитых нападающих, они неплохо действуют в большинстве, поэтому нам будет непросто».

Говоря о предстоящей игре, Рукавишников подчеркнул важность старта: «Нам нужно хорошо начать, ровно провести все 60 минут и играть друг за друга. „Динамо“ наверняка захочет взять реванш за недавнее поражение, но у нас есть свои задачи — нам нужно догонять конкурентов по таблице и порадовать своих болельщиков».

Комментируя последние матчи «Ак Барса» с быстрыми шайбами, Роман назвал это стечением обстоятельств: «В какой-то степени это стечение обстоятельств. Мы играли на выезде, где болельщики гонят свою команду вперед. Соперники тоже добавляют, хотят отыграться. В такие моменты важно сохранять концентрацию и действовать по нашей системе. В последней игре мы позволили „Торпедо“ отыграться, но правильно на это отреагировали и в овертайме забрали свое».