Защитник «Ак Барса» о матче с «Автомобилистом»: «У них хороший подбор игроков»

Защитник казанского «Ак Барса» Роман Рукавишников поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшнего матча в Екатеринбурге с «Автомобилистом», отметив хороший подбор игроков у хозяев.

«У них хороший подбор игроков, некоторых мы достаточно неплохо знаем. Нужно хорошо разобрать игру спецбригад, сегодня это будет важно», – сказал спортсмен.

Говоря о предстоящих четырех играх через день с топ-соперниками, Роман сказал, что играть надо на 120% возможностей

«Согласен, сейчас будут интересные матчи против хороших команд. Неплохая проверка для нас, в каждой игре нужно будет выкладываться не на 100, а минимум на 120%. Но мы идем шаг за шагом и пока думаем о ближайшей игре против «Автомобилиста»», – отметил Рукавишников.

Четыре победы «Ак Барса» над «Автомобилистом» в прошлом сезоне сейчас не важны, считает защитник.

«Наверное, такие факты больше интересны болельщикам и журналистам. В межсезонье и у них поменялся состав, и к нам пришли новые ребята. Результаты тех матчей остались в прошлом, сегодня будет новая игра», – заключил игрок.