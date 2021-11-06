Защитник «Ак Барса» о матче с «Автомобилистом»: Нужно быть наглее в атаке

Защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшней домашней встречи с «Автомобилистом».

Юдин сделал выводы из предыдущего поражения от «Сибири»: «В чужой зоне нужно играть наглее, острее, лезть на пятак — туда, где больно».

Защитник назвал соперника хорошей командой: «Хорошая команда, все это понимают. Можно сказать, у нас в дивизионе уже своеобразное дерби с екатеринбуржцами. „Автомобилист“ любит держать шайбу, атаковать, сегодня нам будет непросто. Нужно сдержать их натиск и наглее сыграть в атаке».

На взгляд Юдина, канадские тренеры — Билл Питерс возглавляет уральцев, много внимания уделяют работе с шайбой: «Думаю, их команды любят играть с шайбой, быстро проходить среднюю зону, все в атаку. Стараются реже двигать шайбу в сторону своих ворот. Но сейчас все тренеры так просят играть: без средней зоны, как можно меньше времени проводить в обороне».

Уроженцу Нижнего Тагила, райцентра Свердловской области Юдину принципиально обыграть «Автомобилист»: «Да, всегда приятно их обыграть. Есть небольшая обида, что когда-то меня не забрали в эту команду. Но все что ни делается — к лучшему. Сейчас я счастлив находиться в „Ак Барсе“».

Дмитрий рассказал, как команда поздравила тренера Игоря Горбенко с 50-летием: «Да, утром перед раскаткой поздравили, посмеялись. Такая позитивная нотка в начале дня. Готовимся к вечеру, будет интересный матч».