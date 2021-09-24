Защитник «Ак Барса» о матче с «Адмиралом»: Хотелось бы улучшить реализацию

Защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал клубной пресс-службе о сегодняшнем матче с «Адмиралом» (Владивосток).

«Можно сказать, что паузы и не было. Чуть-чуть отдохнули, перезарядились, восстановились. Сегодня раскатились, улыбнулись и пошли», — отметил Юдин.

Несмотря на три победы подряд, Юдин считает, что надо исправлять ошибки: «Конечно, на то они и победы. Но все равно у нас впереди большой объем работы. Необходимо решать свои моменты, смотреть на свою игру, исправлять ошибки и работать в этом направлении».

Конкретизируя ошибки казанцев, Юдин назвал реализацию. «Как бы это странно ни звучало со стороны защитника, но не секрет, что хотелось бы улучшить реализацию и подтянуть игру в неравных составах. Обычные моменты, с которыми сталкиваемся на протяжении всего сезона. Нужно работать-работать, чтобы это принесло свои плоды», — сказал игрок.

Говоря об «Адмирале», защитник назвал его хорошей командой: «Хорошая команда, люблю смотреть, кто как играет. Там амбициозные ребята, которые тоже хотят все доказать многим. Сегодня будет интересный матч. Сложная турнирная ситуация „Адмирала“? Повторюсь, нас интересует только своя игра, свои моменты. Нужно работать над своей игрой, исправлять ошибки».