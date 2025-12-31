news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 31 декабря 2025 14:24

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин сломал лицевую кость в матче с «Северсталью»

Читайте нас в
Телеграм

Защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Никита Лямкин получил серьезную травму во время встречи с череповецкой «Северсталью». У игрока диагностирован перелом лицевой кости, сообщает «Metaratings.ru».

Инцидент случился в третьем периоде матча: хоккеист блокировал бросок, и в этот момент клюшка соперника попала ему в лицо. Главный тренер команды Анвар Гатиятулин сообщил, что сразу после финальной сирены защитника направили в медицинское учреждение для проведения рентгена и полного обследования.

Точные сроки восстановления спортсмена станут известны после получения детального медицинского заключения.

Потеря игрока может стать существенной для команды, так как в текущем сезоне КХЛ Никита Лямкин демонстрирует высокую результативность: в 41 матче он набрал 25 очков, записав на свой счет 2 гола и 23 результативные передачи. Свой следующий матч «Ак Барс» проведет уже 4 января в Казани, где встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

#ХК Ак барс #никита лямкин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Бесплатное лечение в санатории: кому положено в Татарстане

Бесплатное лечение в санатории: кому положено в Татарстане

30 декабря 2025
Итоги года «Татар-информа»: самое цитируемое СМИ, хет-трик фартовой тюбетейки и нам – 35

Итоги года «Татар-информа»: самое цитируемое СМИ, хет-трик фартовой тюбетейки и нам – 35

30 декабря 2025