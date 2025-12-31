Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин сломал лицевую кость в матче с «Северсталью»

Защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Никита Лямкин получил серьезную травму во время встречи с череповецкой «Северсталью». У игрока диагностирован перелом лицевой кости, сообщает «Metaratings.ru».

Инцидент случился в третьем периоде матча: хоккеист блокировал бросок, и в этот момент клюшка соперника попала ему в лицо. Главный тренер команды Анвар Гатиятулин сообщил, что сразу после финальной сирены защитника направили в медицинское учреждение для проведения рентгена и полного обследования.

Точные сроки восстановления спортсмена станут известны после получения детального медицинского заключения.

Потеря игрока может стать существенной для команды, так как в текущем сезоне КХЛ Никита Лямкин демонстрирует высокую результативность: в 41 матче он набрал 25 очков, записав на свой счет 2 гола и 23 результативные передачи. Свой следующий матч «Ак Барс» проведет уже 4 января в Казани, где встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».